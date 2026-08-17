تتجه أنظار الجماهير السعودية، اليوم (الإثنين)، إلى ملاعب المملكة، مع استكمال منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة 5 مواجهات تحمل الكثير من الترقب والإثارة، في سباق البحث عن بطاقات العبور إلى الدور القادم.

ويقص فريق الهلال شريط حملة الدفاع عن لقبه، عندما يحل ضيفاً على فريق الرائد الساعة 9:00 مساء، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مواجهة يدخلها حامل اللقب بمعنويات مرتفعة عقب بدايته القوية في دوري روشن بالفوز على الفيصلي 4-2، فيما يطمح الرائد إلى تسجيل مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للبطولة.

وفي حوطة بني تميم، يستضيف فريق الأنوار نظيره الأهلي الساعة 7:00 مساء، في مواجهة يأمل خلالها صاحب الأرض في استثمار عاملي الملعب والجمهور أمام الفريق الأهلاوي الذي بدأ موسمه بانتصار على الدرعية، ويبحث عن مواصلة مشواره في البطولة والتقدم نحو الأدوار المتقدمة.

ويحل فريق القادسية ضيفاً على فريق الطائي الساعة 7:15 مساء في حائل، وسط طموحات كبيرة من صاحب الأرض لمواصلة عادته في مقارعة الفرق الكبيرة، بينما يسعى القادسية، المنتشي بانتصاره على الشباب 3-1 في افتتاح دوري روشن، إلى تأكيد جاهزيته والمنافسة على أكثر من جبهة.

ويستضيف فريق العدالة نظيره الفيحاء الساعة 9:00 مساء في الأحساء، إذ يتطلع كل فريق إلى حجز مقعده في الدور القادم ومواصلة الحلم بالمنافسة على أغلى الكؤوس.

وتكتمل مواجهات الليلة بلقاء فريقي الزلفي والرياض الساعة 7:15 مساء في مباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات.

مباريات الليلة

الأنوار - الأهلي

7:00 مساء

الزلفي - الرياض

7:15 مساء

الطائي - القادسية

7:15 مساء

الرائد - الهلال

9:00 مساء

العدالة - الفيحاء

9:00 مساء