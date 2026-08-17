تُوج أرسنال بلقب النسخة 104 من بطولة الدرع الخيرية بفوز كبير على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، لينتزع الفريق اللندني أول الألقاب المحلية للموسم الجديد.



تقدم أرسنال بهدفين في الشوط الأول، سجلهما ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز في الدقيقتين 1 و28، وأضاف مارتن أوديغارد قائد الفريق الهدف الثالث في الدقيقة 48.



وبذلك يحقق الفريق اللندني الدرع الخيرية للمرة الـ18 (الأولى منذ 3 أعوام)، ليقلص الفارق إلى 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد متصدر قائمة الأكثر فوزاً بهذه البطولة العريقة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.



وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 ألقاب فقط آخرها في 2024 تحت قيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة لامعة امتدت 10 أعوام، ليسلّم الراية إلى الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدأ عهده بخسارة ثقيلة ومقلقة.