تحولت 14 عاماً من الثقة داخل منزل وزير مصري سابق إلى واقعة سرقة صادمة، بعدما كشفت التحريات الأمنية اتهام خادمة بالاستيلاء تدريجياً على مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من المنزل، بينها «قلادة النيل» وعدد من الميداليات والأوسمة، قبل بيع بعضها وصهر المشغولات الذهبية لإخفاء معالمها.

5 ملايين جنيه

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من أسرة وزير التموين والتضامن الاجتماعي السابق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور جودة عبدالخالق، بشأن اختفاء عدد من المشغولات الذهبية والمقتنيات من داخل المنزل.

ووفق تصريحات عبدالخالق الصحفية، قادت التحريات إلى الاشتباه في خادمة كانت تعمل لدى الأسرة منذ نحو 14 عاماً، بعدما تبين استيلاؤها على مقتنيات ثمينة على فترات متباعدة، مستغلة وجودها المستمر داخل المنزل.

السرقة على فترات

وأوضح الوزير السابق أن اختفاء المقتنيات لم يُكتشف منذ البداية، لافتاً إلى أن ظروفه الصحية وظروف زوجته ساعدت -بحسب روايته- في تأخر ملاحظة اختفاء بعض الممتلكات.

وشملت المسروقات -وفق تصريحاته- مشغولات ذهبية تخص زوجته، بينها خاتم من الماس، إلى جانب مبالغ مالية ومقتنيات وأوسمة، فيما قُدرت القيمة الإجمالية للمسروقات بنحو 5 ملايين جنيه مصري.

«قلادة النيل»

وكان اختفاء «قلادة النيل» أبرز مفاجآت الواقعة، إذ أكد عبدالخالق أنها كانت ضمن المقتنيات التي اختفت من المنزل، إلى جانب عدد من الميداليات والأوسمة التي حصل عليها خلال مسيرته.

وبحسب المعلومات المتداولة في التحقيقات، لم تحتفظ المتهمة بالمشغولات كما هي، وإنما باعت بعضها لتجار، قبل أن يجري صهر عدد من القطع الذهبية وتغيير شكلها، بما يصعّب التعرف عليها.

ضبط المتهمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الخادمة في منطقة البساتين بالقاهرة، فيما كشفت التحقيقات عن أشخاص تعاملت معهم في بيع بعض المقتنيات.

وتواصل الجهات المختصة فحص مسار المسروقات، وتحديد جميع المتورطين المحتملين ومدى علم كل منهم بمصدر تلك المقتنيات، إلى جانب محاولة تحديد مصير باقي المسروقات التي لم يتم استردادها.

وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن المتهمة كانت مطلوبة على ذمة قضيتَي سرقة أخريين، وهي معلومات تخضع للتحقق ضمن التحقيقات والإجراءات القانونية.

14 عاماً من الثقة

وعقب اكتشاف الواقعة، تقدمت الأسرة بالبلاغ إلى الأجهزة الأمنية، التي كثفت تحرياتها حتى تمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عبدالخالق في تصريحات صحفية إن الأسرة لم تتأخر طوال سنوات عمل الخادمة في مساعدتها والوقوف إلى جانبها، معرباً عن أسفه لما آلت إليه العلاقة التي امتدت لنحو 14 عاماً.