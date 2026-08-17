تحولت الحقائب الممتلئة بالأجهزة والكتب والأغراض الشخصية إلى رفيق يومي للطلاب والموظفين، إلا أن الوزن الزائد وطريقة الحمل قد يضعان ضغطاً متكرراً على عضلات الرقبة والكتفين والظهر. ويزداد التأثير عند حمل حقيبة ثقيلة على كتف واحد لفترات طويلة، إذ يضطر الجسم إلى تعديل وضعيته للحفاظ على التوازن، ما قد يؤدي إلى إجهاد العضلات والشعور بالألم.

ويساعد توزيع الوزن بصورة متوازنة، واستخدام حقيبة ذات حمالتين عند الحاجة، على تخفيف الضغط مقارنة بالحمل المستمر على جانب واحد.

كما يوصى بمراجعة محتويات الحقيبة بصورة دورية، والاستغناء عن الأشياء غير الضرورية، مع وضع الأغراض بطريقة تمنع تركز الوزن بعيداً عن الجسم. ويمثل ظهور الألم المتكرر أو التنميل أو استمرار الانزعاج مؤشراً يستحق الانتباه، إذ يمكن أن تتداخل عوامل أخرى، مثل وضعية الجلوس والعمل أمام الحاسوب مع تأثير حمل الأوزان اليومية على الجهاز العضلي.