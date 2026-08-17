تُوج الدولي السعودي سعود عبدالحميد بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 مع فريقه لانس، عقب فوزٍ ثمين على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «بولار دولولي» أمس (الأحد).



سجّل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليمنح لانس اللقب لأول مرة في تاريخه، منهياً بذلك هيمنة باريس سان جيرمان على البطولة خلال السنوات الأخيرة. وخاض لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول، إلا أنه أظهر تماسكاً وانضباطاً دفاعياً لافتاً، وحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.



شارك سعود عبدالحميد أساسياً طوال اللقاء، وكان عنصراً فعالاً في دفاع الفريق ووسطه. ويعتبر هذا اللقب الثاني الذي يحققه المدافع السعودي مع لانس، إذ سبق له الفوز بكأس فرنسا مع الفريق في موسم 2025–2026، كما ساهم في احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الفرنسي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



يُذكر أن سعود عبدالحميد أصبح أول لاعب سعودي يلعب ويسجل في الدوري الفرنسي، وقد انتقل إلى لانس قادماً من روما الإيطالي، ثم فعّل النادي بند الشراء في عقده ليبقى مع الفريق حتى 2029.