من «حلم الصحراء» إلى «أورينت إكسبريس».. أشهر القطارات الفاخرة في العالم، تدخل السعودية عالم القطارات السياحية الفاخرة بتجربة تحمل هويتها الخاصة عبر «حلم الصحراء»، الذي يقدم مفهوماً مختلفاً للسفر على القضبان، مستلهماً تفاصيله من الثقافة السعودية والطبيعة الصحراوية، ليضع المملكة على خريطة التجارب العالمية التي تحول رحلة القطار نفسها إلى وجهة سياحية.

ويأتي «حلم الصحراء» ثمرة تعاون بين الخطوط الحديدية السعودية «سار» ومجموعة «أرسينالي» الإيطالية، مع تصميم داخلي يستحضر عناصر من البيئة والتراث السعودي. وتقوم التجربة على الجمع بين الإقامة والضيافة ومشاهدة المشاهد الطبيعية خلال الرحلة، ضمن توجه يمنح السفر بالقطار بعداً سياحياً يتجاوز مفهوم التنقل التقليدي.

وعالمياً، يتصدر «Venice Simplon-Orient-Express» قائمة أشهر القطارات الفاخرة، بعرباته التاريخية التي يعود بعضها إلى عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، وتصميماته المستوحاة من «آرت ديكو». ويسير القطار على عدد من المسارات الأوروبية، محتفظاً بإرث جعل اسم «أورينت إكسبريس» مرتبطاً بالسفر الكلاسيكي الفاخر. وفي جنوب أفريقيا، يقدم «Rovos Rail» تجربة تعتمد على الرحلات الطويلة والمناظر الطبيعية، عبر عربات تضم أجنحة للنوم وصالات ومطاعم، لتصبح مشاهدة السهول والمناطق الأفريقية جزءاً أساسياً من الرحلة.

اليابان بدورها تقدم نموذجاً مختلفاً عبر «Seven Stars in Kyushu»، الذي يجمع الخصوصية بالحرف والفنون اليابانية في تصميماته الداخلية، ويعمل بأعداد محدودة من الضيوف، ما يمنحه طابع الفندق البوتيكي المتحرك.

وعبر القارة الأسترالية، يشق «The Ghan» طريقه بين أديلايد وداروين، في رحلة طويلة تمر عبر مساحات شاسعة ومتنوعة من الطبيعة الأسترالية، لتصبح المسافة نفسها عنصراً رئيسياً في التجربة.

وتكشف المقارنة خمس مدارس للفخامة على القضبان؛ السعودية تقدم الهوية الصحراوية والتراث المحلي، وأوروبا تستثمر في التاريخ، واليابان تراهن على الخصوصية والحرفية، وجنوب أفريقيا تقدم الطبيعة، فيما تجعل أستراليا من عبور القارة جوهر الرحلة، ما يجعل الوجهة تبدأ منذ لحظة صعود القطار، والطريق يتحول إلى جزء من التجربة.