ودع منتخب السنغال منافسات كأس العالم 2026 بطريقة قاسية، بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد التمديد، رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 85 من المباراة، في واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة.



وبهذه الخسارة، أصبح المنتخب السنغالي أول منتخب في تاريخ كأس العالم يخرج من الأدوار الإقصائية بعدما كان متقدما بفارق هدفين حتى الدقيقة 85، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة بهدفين متتاليين، ثم يحسم اللقاء بهدف ثالث في الوقت الإضافي.



وشكل هذا السيناريو صدمة كبيرة لأسود التيرانغا، بعدما كانوا على بعد دقائق قليلة من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، قبل أن تتبدد آمالهم بعودة بلجيكية قلبت مجريات المباراة وأقصت السنغال من البطولة بـ«ريمونتادا» جنونية وسيناريو غير مسبوق في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم.