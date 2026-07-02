كسر منتخب إنجلترا عقدة استمرت 6 عقود، بفوزه الدرامي والمثير 2-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحقق «الأسود» أول انتصار له في مباراة إقصائية في كأس العالم بعد التأخر بهدف، وذلك لأول مرة منذ نهائي نسخة 1966 التي أقيمت في إنجلترا.



واستقبلت شباك إنجلترا هدفاً كونغولياً مباغتاً في وقت مبكر من المباراة سجله برايان سيبنغا في الدقيقة السابعة، لتجد كتيبة المدرب توماس توخيل نفسها أمام خطر الخروج المبكر، قبل أن يقود القائد هاري كين العودة بتسجيل هدفي الفوز في الشوط الثاني.



وبحسب الإحصاءات، فإن المرة الوحيدة السابقة التي نجحت فيها إنجلترا في الفوز بمباراة في كأس العالم بعد التأخر في النتيجة كانت في نهائي نسخة 1966، عندما قلبت تأخرها أمام ألمانيا الغربية إلى انتصار 4-2 والتتويج باللقب.



ورغم معاناة المنتخب الإنجليزي في اختراق الدفاع الكونغولي، فإنه كثف ضغطه الهجومي واعتمد بصورة كبيرة على الكرات العرضية، إذ نفذ 35 عرضية من اللعب المفتوح، وهو أعلى رقم له في مباراة بكأس العالم منذ مواجهة المكسيك في دور المجموعات عام 1966.



وحافظ منتخب إنجلترا على تفوقه أمام المنتخبات الأفريقية بتحقيق الفوز السادس أمام منتخب من القارة السمراء، ولم يهزم إطلاقاً، مقابل أربعة تعادلات.



وضربت إنجلترا موعداً مع المكسيك في دور الـ16، في مواجهة تقام على ملعب أزتيكا، بعدما استعاد المنتخب توازنه في الوقت المناسب، ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب ويطوي صفحة استمرت 60 عاماً من الانتظار.