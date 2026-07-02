قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسرق مركبة في وضع التشغيل، وصدم مركبات متوقفة، ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسرق مركبة في وضع التشغيل، وصدم مركبات متوقفة، ومحاولة دهس قائد المركبة المسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
The security patrols in the Riyadh region arrested a citizen who appeared in a video content stealing a vehicle while it was running, colliding with parked vehicles, and attempting to run over the driver of the stolen vehicle. He was detained, and legal procedures were taken against him, and he was referred to the public prosecution.