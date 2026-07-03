تكشف المسيرة العلمية للدكتورة إخلاص سندي تجربة ارتبطت بتخصص دقيق هو علم الوراثة الطبية والتكنولوجيا الحيوية، وتوزعت بين البحث العلمي والعمل الأكاديمي والمهمات الإدارية في مؤسسات التعليم العالي.

حصلت سندي، على درجة الدكتوراه في علم الوراثة الجزيئية الطبية من جامعة كوينزلاند في أستراليا، قبل أن تتولى عدداً من المسؤوليات الأكاديمية، من بينها مديرة البحث العلمي والمسؤولية الاجتماعية ووكيلة شؤون الطلاب في كلية البترجي الطبية، إلى جانب عملها أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبدالعزيز.

وتظهر محطات هذه التجربة اهتماماً بالجانب البحثي، من خلال نشر الدراسات العلمية، والمشاركة في المؤتمرات والورش المتخصصة، إلى جانب الإشراف على الأبحاث وتقديم المحاضرات العلمية، وهو ما يعكس ارتباط مسيرتها بمجالات إنتاج المعرفة ونقلها داخل البيئة الأكاديمية.

كما حظيت بعض أعمالها بتقدير علمي تمثل في عدد من الجوائز، من بينها جائزة الملحق الثقافي السعودي للتميز في أستراليا، وجائزة جدة للإبداع.

وعند النظر إلى هذه التجربة بوصفها مساراً مهنياً، تبدو ملامحها قائمة على التخصص، والاستمرار في العمل البحثي، والجمع بين التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يجعلها إحدى التجارب الأكاديمية السعودية في مجال الوراثة الطبية والتكنولوجيا الحيوية.