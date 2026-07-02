وجهت الفنانة المصرية مي عمر رسالة مساندة ودعم إلى بطلي فيلم «خلي بالك من نفسك»، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، تزامنًا مع الاستعداد لطرح العمل في دور العرض السينمائية خلال الأيام القادمة.

مي عمر تهنئ السقا وياسمين

وأعربت مي عمر عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» عن تمنياتها بتحقيق فيلم خلي بالك من نفسك نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤكدة حماسها لمشاهدته فور عرضه.

وقالت مي عمر في رسالتها: «مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها، إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه».

دعم رغم منافسة رمضان

وجاءت تهنئة مي عمر بعد الجدل الذي صاحب موسم دراما رمضان 2026، إثر المقارنات التي أثيرت حول الأعمال الأكثر مشاهدة، والتي وضعت أعمالها وأعمال ياسمين عبد العزيز في دائرة المنافسة، إلا أنها عكست رسالتها أجواءً من الدعم والتقدير المتبادل، مؤكدة أن المنافسة الفنية لا تحول دون تبادل التهاني وتمني النجاح.

يشار إلى أن فيلم «خلي بالك من نفسك» يجمع بجانب أحمد السقا وياسمين كلا من محمد رضوان، مصطفى أبوسريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.



أعمالها المنتظرة

بينما تنتظر مي عمر عرض فيلمها الحديد «شمشون ودليلة»، الذي ينافس ضمن أفلام صيف 2026، ويجمعها مع الفنان المصري أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد عصام السيد وآخرون، من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد.