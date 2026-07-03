أُطلق تطبيق OpenClaw رسمياً لنظامي أندرويد وiOS، في خطوة تستهدف توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية، عبر إتاحة تنفيذ المهمات اليومية من خلال الاستفادة من إمكانات الجهاز المختلفة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين التفاعل مع المساعد الذكي باستخدام الأوامر النصية أو الصوتية، مع إمكانية الوصول -بعد موافقة المستخدم- إلى خدمات مثل الكاميرا، والموقع الجغرافي، والتقويم، والصور، وجهات الاتصال، بما يساعد على تنفيذ المهمات بصورة أكثر ارتباطاً بسياق الاستخدام.

ويعتمد التطبيق على الاتصال بمنصة OpenClaw Gateway التي تعمل على جهاز حاسوب، فيما يؤدي الهاتف دور الواجهة المتنقلة التي تتيح للمستخدم الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل، دون تشغيل جميع العمليات داخله.

وأكد مطورو المشروع أن الخصوصية تمثل أحد أبرز عناصر التصميم، إذ لا تُمنح أي صلاحية إلا بموافقة المستخدم، مع إمكانية التحكم الكامل في الأذونات أو إلغائها في أي وقت، إلى جانب توفير طبقات حماية إضافية عند تنفيذ المهمات الحسّاسة.