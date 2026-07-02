واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، إذ يعمل المستثمرون على تقييم بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع، وسط دعم إضافي يتلقاه المعدن النفيس من انخفاض أسعار النفط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4063.56 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل 4114.99 دولاراً للأوقية أمس (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% مسجلة 4075.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% لتصل إلى 59.76 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1583.05 دولاراً، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1223.80 دولاراً.