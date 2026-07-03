أصبح الهاتف الذكي بمثابة ظلّ لا يفارقنا طوال اليوم، ورغم الراحة الكبيرة التي يوفرها هذا الرفيق الرقمي، إلا أن الخبراء يطلقون تحذيرات فادحة حول العادات اليومية لوضع الهاتف. فبحسب تقرير نشره موقع «Health And Me» المتخصص في الشؤون الصحية، هناك 6 أماكن شائعة نضع فيها هواتفنا دون وعي، وتحول الأجهزة إلى بيئة خصبة للميكروبات ومصدر للإشعاعات الخطيرة.

1. في جيبك (المكان الأكثر شيوعاً)

وضع الهاتف في الجيب يعرض جسمك لمستويات إشعاع أعلى بمقدار يتراوح بين مرتين إلى 7 مرات مقارنة بوضعه في الحقيبة.

المخاطر: ربطت الدراسات هذا الإشعاع بنمو الأورام وتغير بنية الحمض النووي (DNA).

للرجال: يؤثر الإشعاع سلبياً بشكل مباشر على الخصوبة، ناهيك عن أن الجلوس على الهاتف في الجيب الخلفي يسبب مشكلات في الظهر وعرق النساء.

2. في السرير أو تحت الوسادة

النوم بجوار الهاتف أو وضعه تحت الوسادة يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة.

المخاطر: يتسبب في تراكم الحرارة، مما يهدد باندلاع حريق (خاصة أثناء الشحن).

الأرق والسرطان: ضوء الـ LED يعطل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، كما أن الإشعاع المستمر طوال الليل يزيد من مخاطر الإصابة بأورام الدماغ.

3. بالقرب من وجهك (عدو البشرة الأول)

الالتصاق الدائم بالهاتف أثناء المكالمات الطويلة ينقل ملايين البكتيريا المتراكمة على الشاشة إلى وجهك.

المخاطر: تسبب هذه البكتيريا حب الشباب الشديد، وتهيج الجلد، وظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة للبشرة.

4. درج السيارة

ترك الهاتف داخل صندوق القفازات يعرضه لتقلبات حرارية حادة (حرارة مفرطة صيفاً أو برودة قارسة شتاءً).

المخاطر: الحرارة العالية قد تؤدي لتلف البطارية وتسريب مواد كيميائية سامة، بينما البرودة قد تعطل الهاتف فجأة في حالات السفر الطارئة.

5. على منشفة الشاطئ

تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة على الرمال أو المنشفة يرفع حرارته الداخلية بسرعة الصاروخ.

المخاطر: يهدد بتلف البطارية تماماً أو انفجارها بشكل مفاجئ، مما يشكل خطراً حقيقياً على سلامتك الجسدية.

6. في أي مكان داخل المرحاض!

اصطحاب الهاتف إلى المرحاض هو تذكرة مجانية لنقل الفيروسات.

المخاطر: عند تدفق مياه المرحاض، تطير البكتيريا في الهواء وتستقر على شاشة هاتفك، لتنتقل لاحقاً إلى يديك، وفمك، ووجهك؛ مسببة أمراضاً معوية وتنفسية خطيرة.

وينصح الخبراء بأن تحتفظ بهاتفك دائماً في حقيبتك، وتستخدم سماعات الأذن لإبعاده عن وجهك، وأن تجعله خارج غرفة نومك تماماً لتحظى بنوم صحي وآمن.