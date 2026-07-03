لم يكد الشارع الرياضي والإعلامي المصري يستفيق من صدمة النزاع القضائي بين الكاتب مدحت العدل والمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، حتى انفجرت أزمة ثقيلة وجديدة، لكن هذه المرة بطلتها السيدة دان آدم زوجة العميد، والتي قررت ملاحقة الإعلامية مروة صبري قضائياً وسط حالة من الغليان.

الأزمة اشتعلت بقوة بعد تداول مقاطع فيديو اعتبرتها أسرة مدرب الفراعنة بمثابة تشهير علني وإساءة بالغة لا يمكن السكوت عنها.

وفي تصريحات نارية، أعلنت دان آدم أن ملف التجاوزات بات رسمياً في عهدة فريقها القانوني، الذي بدأ بالفعل في فحص وتفريغ كافة المستندات والفيديوهات المتداولة للإعلامية مروة صبري تمهيداً لتقديم بلاغات رسمية للمحكمة بتهمة التشهير ونشر معلومات مضللة.

وأكدت زوجة حسام حسن بحسم: «سلمت جميع الأدلة المتوفرة للمحامي، ولن أتهاون في الدفاع عن سمعتي وسمعة أسرتي، ونثق تماماً في نزاهة القضاء المصري كطريق أمثل للردع، خصوصاً مع الانتشار الكبير للمحتوى المسيء على السوشيال ميديا».

وكشفت مصادر مقربة من عائلة مدرب المنتخب المصري أن الشرارة انطلقت بعد حالة من الاستياء والغضب الشديد التي انتابت حسام حسن فور اطلاعه على المقاطع المصورة المنسوبة للإعلامية مروة صبري، والتي تضمنت عبارات وتلميحات رآها مسيئة لبيته.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني لمنتخب مصر منح زوجته الدعم المطلق والضوء الأخضر لنسف الأزمة قضائياً، متمسكاً برفضه التام للدخول في «ملاسنات» أو ردود عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشدداً على أن ساحات المحاكم هي المكان الوحيد لتأديب المتجاوزين.

وتأتي هذه الحرب القضائية الجديدة بعد أيام قليلة جداً من إعلان محامي حسام حسن التقدم ببلاغ رسمي ضد السيناريست الكبير مدحت العدل، على خلفية تصريحات اعتبرها «العميد» تمس تاريخه الرياضي ومسيرته التدريبية مع منتخب مصر، ليدخل مدرب الفراعنة في عدد من المواجهات القضائية الشرسة بالتزامن مع قيادته للمنتخب المصري في الملحمة المونديالية.