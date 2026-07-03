في فاجعة إنسانية مروعة شهدها إقليم بلوشستان (جنوب غرب باكستان)، لقى 40 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة اليوم (الجمعة)، إثر سقوط حافلة ركاب في خندق عميق على جانب الطريق الجبلي، في حادثة هزت البلاد وأثارت حزناً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتصريحات الرسمية التي أدلى بها مسؤول باكستاني، فإن الحافلة المنكوبة كانت تنقل مسافرين في رحلة طويلة متجهة من مدينة كويتا إلى بيشاور. وأثناء عبورها منطقة «دانا سار» الجبلية الوعرة، انحرفت الحافلة عن مسارها بشكل مفاجئ لتهوي في وادٍ سحيق وعميق.

وأكد أن الفاجعة أسفرت في حصيلة أولية ومعتمدة من سلطات بلوشستان عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادثة، هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى الموقع الوعر، حيث واجهت صعوبات بالغة في انتشال الضحايا والمصابين من عمق الخندق الجبلي ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات العاجلة.

في غضون ذلك، باشرت الجهات الأمنية والرسمية في باكستان تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة المؤلمة، وتحديد ما إذا كان السبب يعود إلى السرعة الزائدة وفقدان السيطرة، أم إلى وعورة الطريق وسوء الأحوال الجوية في تلك المنطقة الجبلية الخطرة.