أعلنت السلطات الروسية تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدة سيطرة قواتها على قرية أوليكساندريفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، أن قواتها تمكنت من السيطرة على القرية، في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشرقية، وأعلنت «تحييد» نحو 1500 جندي أوكراني خلال أسبوع في منطقة عمليات الشمال.



وأفادت الوزارة بإسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو، من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات.



وتحدثت موسكو عن أحدث حصيلة لعمليات تبادل جثامين القتلى، موضحة أنها سلمت أوكرانيا 20,354 جثة لجنود أوكرانيين، فيما تسلمت من كييف 627 جثة لجنود روس قتلوا خلال المعارك.



من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلة لم تكمل عامها الثاني ووالدتها، في هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مبنى سكنياً في منطقة سومي شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة ثلاثة آخرين.



وجاء الهجوم بعد يوم من واحدة من أعنف الضربات الروسية على العاصمة كييف منذ بدء الحرب، والتي أسفرت، وفق السلطات الأوكرانية، عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً.



وأكدت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجمات أوكرانية استهدفت منطقتي بيلغورود وبريانسك القريبتين من الحدود، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 155 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.



وتواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الضربات الجوية والصاروخية، في وقت لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.