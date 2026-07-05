أطلقت الصين اليوم، مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار في مقاطعة شانشي شمالي الصين، بهدف تعزيز الإنترنت الفضائي.

وتم إطلاق المجموعة في تمام الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل مُعدَّل من طراز لونغ مارش-6، ودخلت بنجاح مدارها المخطط لها.

وستشكل هذه المجموعة جزءاً من كوكبة سبيس سيل، وهي شبكة صينية تجارية ضخمة للأقمار الاصطناعية تعمل في المدار الأرضي المنخفض، وتُستخدم لبناء شبكة إنترنت فضائي عالمية فائقة السرعة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 655 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش، وفقاً لمركز الإطلاق.

جدير بالذكر أن المهمة رقم 654 من السلسلة ذاتها، كانت قد انطلقت في 2 يوليو الجاري، حاملة قمراً صناعياً لرصد بيئة محيطات العالم، وقياس أمواجها ودرجات حرارتها ورياحها.