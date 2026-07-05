قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحجز الدعوى المقامة ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، في القضية الخاصة باتهامه باستغلال لحن أغنية «على بالي» للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب دون الحصول على موافقة مالكي حقوقه.

انتظار التقرير الفني

وتنظر المحكمة بأن يحسم التقرير الفني ما إذا كان العمل الغنائي الذي قدمه عصام صاصا يتضمن تشابهًا أو استغلالًا للحن الأصلي المحمي بحقوق الملكية الفكرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقاضي وإصدار القرار النهائي في الدعوى

بداية النزاع

وتعود بداية الأزمة إلى بلاغ تقدم به المحامي سامح قناوي، وكيلاً عن الملحن وائل محمد، أكد فيه أن موكله تعرض للاعتداء على حقوقه الفكرية بعد إعادة استخدام أحد ألحانه في عمل غنائي جديد دون الحصول على إذن مسبق، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتهام باستغلال اللحن

وأشار البلاغ إلى أن اللحن محل النزاع يعود لأغنية «على بالي» التي أدتها الفنانة شيرين عبدالوهاب ضمن ألبوم «لازم أعيش» عام 2005، موضحًا أن الملحن سبق أن منحها حق استغلال العمل وفق الأطر القانونية.

وأضاف مقدم البلاغ أن عصام صاصا استخدم اللحن ذاته في مهرجان «كله فارق.. حالة طوارئ» الذي طرحه عام 2021 عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك يمثل تعديًا على حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تحقيق مكاسب مادية من استغلال المصنف دون موافقة صاحبه.