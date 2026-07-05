تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة يوم 30 يوليو الجاري، ضمن فعاليات موسم جدة 2026، في أمسية مرتقبة على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها الغنائية التي ارتبط بها جمهورها، إلى جانب عدد من أغنياتها الحديثة، بمرافقة فرقة موسيقية يقودها وليد فايد.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل ابتداءً من الثامنة مساء اليوم (الأحد)، استعداداً للأمسية التي تأتي ضمن البرنامج الفني لموسم جدة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

وكانت أحلام قد سجلت أخيراً محطة فنية بارزة بإحيائها حفل «ليلة الموسيقار طلال» على مسرح دار الأوبرا المصرية، في أول ظهور لها على مسرح دار الأوبرا طوال مسيرتها الفنية.

وقدمت خلال تلك الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها، إلى جانب أعمال جمعتها بالموسيقار طلال، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط تفاعل واسع من الجمهور وإشادات لافتة عبر منصات التواصل الاجتماعي.