ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 2954 قتيلاً، وفق أحدث حصيلة رسمية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة، وسط جهود مكثفة لإغاثة المتضررين.

وأعلنت وزارة الإعلام والاتصال في فنزويلا أن عدد المصابين بلغ 16,592 شخصاً، بينما فقد 16,309 أشخاص منازلهم جراء الدمار الذي خلفته الهزات الأرضية، في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية دموية التي تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة.

وأوضحت أن الزلزال أدى إلى تدمير 190 مبنى بالكامل، فيما تعرض 856 مبنى لأضرار جسيمة، الأمر الذي تسبب في تشريد آلاف الأسر وزيادة الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأكدت السلطات أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال وإنقاذ 6462 شخصاً من تحت الأنقاض، فيما تلقى 22,445 شخصاً الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية وصلت إلى 86,794 عائلة، وشملت توزيع نحو 9486 طناً من المواد الغذائية، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، في ظل استمرار عمليات إزالة الأنقاض وتقييم حجم الخسائر.

وكان الزلزال قد ضرب فنزويلا مساء 24 يونيو الماضي، عندما سجلت البلاد هزتين أرضيتين فصلت بينهما نحو 40 ثانية، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، وتمركزتا في ولاية ياراكوي، ما أدى إلى اهتزازات عنيفة شعر بها السكان في مناطق واسعة.

وتواصل السلطات الفنزويلية جهودها للعثور على المفقودين وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المنكوبة، وسط مخاوف من استمرار التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن حجم الدمار الذي خلفته الكارثة.