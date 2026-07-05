كرة القدم ليست مُجرد لعبة يتم ركلها والسلام، بل هي قصة عشق مرتبطة بينها وبين محبيها والأندية والمنتخبات الوطنية، وبما أننا حالياً نعيش أحداث تفاصيل مونديال 2026، هناك العديد من القصص التي أظهرها لنا المونديال الكبير.



«الساحرة المستديرة» من خلال قصصها المثيرة للجدل، أظهرت لنا جنوناً من نوعٍ آخر، عندما قرر زوجان إطلاق اسم «إيرله» على مولودتهما تيمناً واقتداء بنجم كرة القدم النرويجية ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي إيرلينغ هالاند.



وذكرت قناة «tv2» النرويجية التي انفردت بالخبر الحصري، أن زوجين في إحدى القرى النرويجية أطلقا على مولودتهما الجديدة اسماً مستوحى من نجم كرة القدم، في ظل الحمى الكروية التي تعيشها البلاد خلال كأس العالم.



وولدت الطفلة في الدقيقة نفسها (86) التي سجل فيها هالاند هدف الفوز في انتصار النرويج على كوت ديفوار بدورالـ32، ولهذا السبب أُطلق عليها الاسم المؤنث المشتق من اسم إيرلينغ، وهو «إيرله».



وقالت لينه والدة الطفلة إنها عندما شعرت بأن موعد ولادتها قد حان، سمعت هتافًا عاليًا من زوجها، وهو من عشاق كرة القدم وأدركت فورًا أن شيئًا آخر قد حدث، وألهم هدف هالاند الأب لإعادة التفكير في الاسم الذي سيختاره لابنته.



وأضافت لينه: لم نكن حسمنا الأمر بعد، وكانت لدينا عدة أسماء ضمن القائمة المختصرة لم يكن اسم «إيرله» بينها، لكن شريكي طرح الاسم فجأة.. وهكذا وقع الاختيار عليه.