أعلن اللاعب ورئيس نادي الوحدة السابق حاتم خيمي، عبر حسابه في منصة «إكس»، نيته دراسة الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الانتخابات القادمة.



وقال خيمي إنه سيطلع على جميع اللوائح والأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن الترشح.



ويُعد خيمي من أبرز الشخصيات الرياضية التي جمعت بين الخبرة الكروية، لاعباً لنادي الوحدة والمنتخب الوطني لأكثر من 25 عاماً، ومدرباً ورئيساً للنادي خلال فترتين حقق خلالهما نجاحات نالت رضى الجماهير الوحداوية.



كما أنه أستاذ محاضر بجامعة أم القرى، ما يمنحه مقومات أساسية ترفع حظوظه في الفوز برئاسة الاتحاد.