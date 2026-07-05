ينفرد المدافع المصري محمد هاني بصدارة قائمة اللاعبين المسجلين أهدافاً عكسية في مرماهم، بعد أن أحرز الهدف الثاني له خلال مونديال 2026، إذ كان الأول أمام بلجيكا، والثاني ضد أستراليا.



وبذلك حطم كأس العالم 2026 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف العكسية المسجلة في نسخة واحدة من المونديال، وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 14 هدفاً حتى الآن.



واكتمل هذا الرقم التاريخي بعدما سجل محمد هاني هدفاً في مرماه خلال مواجهة أستراليا بدور الـ32، قبل أن يتبعه دينسي بورجيس مدافع الرأس الأخضر بتسجيل هدف آخر بالخطأ في مرماه خلال لقاء الأرجنتين.



وبذلك تخطت النسخة الحالية الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال روسيا 2018، الذي شهد تسجيل 12 هدفاً عكسياً.



وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا بالخطأ في مرماهم خلال مرحلة المجموعات أسماءً عدة من بينهم ثنائي قطر محمد العبيدلي ومحمود بو ندى، والمغربي ياسين بونو، والتونسي إلياس السخيري، وحسان تمبكتي، والعراقي أيمن حسين، والأردني يزن العرب، إلى جانب تيبوهو موكوينا لاعب جنوب أفريقيا، وداميان بوباديللا لاعب باراغواي، وكاميرون بورجيس لاعب أستراليا، وعبد الواحد نيماتوف لاعب أوزبكستان.



ويرجع هذا الارتفاع القياسي في عدد الأهداف العكسية بشكل مباشر إلى زيادة عدد مباريات البطولة التي قفزت من 64 إلى 104 مباريات في النسخة الحالية، وتحطم الرقم في المباراة رقم 86، ما يعني أن معدل الأهداف العكسية في نسخة 2018 لا يزال أكبر نسبياً، مع العلم بأن حصيلة الأهداف العكسية في مونديال 2026 مرشحة للزيادة مع تبقّي 16 مباراة في البطولة حتى اللقاء النهائي يوم 19 يوليو الجاري.