رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 بالاتفاق المتبادل بينها وبين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الساعات التي قام بإهداها نجم اليوتيوب الأمريكي ستيفن ديليوناردس للاعبين عقب فوزهم على منتخب الأكوادور.



وذكر عدد من وسائل الإعلام أن نجم اليوتيوب ستيفن راهن على فوز المكسيك بمبلغ مليوني دولار، وقام بإهداء اللاعبين والجهاز الفني ساعات فاخرة تصل قيمتها إلى مليون دولار.



على الصعيد ذاته أعلن المنتخب المكسيكي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع (X) للتواصل الاجتماعي، أن مديره الفني خافيير أغيري، ولاعبي الفريق، أعادوا الساعات السويسرية الفاخرة.



وكشفت تقارير محلية أن ديليوناردس، المعروف باسم «ستيف ويل دو إت»، زار معسكر المنتخب المكسيكي جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، فيما أوضحت صحيفة (ريكورد) أن اللاعبين أعربوا عن «دهشتهم وسعادتهم» بهذه الهدية.



وتردد أن ديليوناردس راهن بمليوني دولار على فوز منتخب المكسيك في مباراته ضد الإكوادور في دور الـ32 للمونديال، وهو ما تحقق بالفعل، وانتصر فريق أغيري بهدفين دون مقابل.



وسيواجه صاحب الأرض إنجلترا في دور الـ16 للبطولة على ملعب (أزتيكا).