كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تعرضه لحادثة سير أثناء مروره بطريق وادي النطرون بالقاهرة، مؤكدًا أنه نجا من الحادثة ولم يتعرض لأي إصابات.

نجاة من الحادثة

وشارك عبدالعزيز متابعيه عبر حسابه على «فيسبوك» صورًا أظهرت التلفيات التي لحقت بإطار سيارته، موضحًا أن السبب كان حفرة بالطريق أدت إلى انفجار الإطارين الأيسرين.

وأشار إلى أن الحادثة كادت تتسبب في انقلاب السيارة قبل أن يختتم منشوره بعبارة: «كنت هتقلب قدر الله وما شاء فعل»، وسط تفاعل من جمهور ومحبيه متمنين له دوام السلامة والحفظ.

أعماله الفنية

وعلى الصعيد الفني، سجل وائل عبدالعزيز حضورًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي شهد تعاونًا جديدًا مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وضم العمل عددًا من الفنانين، من بينهم كريم فهمي، ومحمد لطفي، وشيرين رضا، ومنة فضالي، وخالد سرحان، وإنجي كيوان، ومحمود ياسين جونيور، وسينتيا خليفة، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي خبيري.