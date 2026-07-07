لم تكن زيارة الوفد السعودي إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع خامنئي مجرد حضور بروتوكولي عابر.. ولم تكن أيضاً مجاملة دبلوماسية تقليدية يمكن وضعها في خانة الواجبات الرسمية الباردة. كانت في عمقها رسالة سياسية هادئة.. محسوبة.. ومشحونة بالرمز.
في الشرق الأوسط لا تمشي الوفود على السجاد الأحمر فقط.. بل تمشي فوق طبقات من التاريخ والذاكرة والدم والشكوك. وكل خطوة في عاصمة مثل طهران.. وكل مصافحة.. وكل توقيع في سجل عزاء.. يمكن أن يقرأ باعتباره موقفاً لا صورة.
السعودية اختارت أن تحضر، وهذا وحده كان كافياً ليقول الكثير.
لم تذهب الرياض لتغيّر موقفها من الملفات الخلافية مع إيران.. ولم تذهب لتمنح طهران صكاً سياسياً مفتوحاً.. لكنها ذهبت لتقول إن الدول الكبيرة لا تدار بردود الفعل.. وإن الخصومة لا تمنع العقل.. وإن المنطقة المتعبة من الحرائق تحتاج أحياناً إلى لفتة باردة تخفّف حرارة النار.
ردود الفعل الإيرانية تكشف أن الرسالة وصلت. ليس بالضرورة إلى المؤسسة الحاكمة فقط.. بل إلى قطاعات من الناس العاديين والمثقفين الذين قرأوا الحضور السعودي باعتباره تصرفاً رفيعاً.. واعترافاً ضمنياً بأن زمن الصراخ المتبادل لم يعد مفيداً لا لإيران ولا للسعودية ولا للخليج.
اللافت أن بعض الإيرانيين الذين لا يحبون النظام نفسه لم يتعاملوا مع الزيارة السعودية كخطأ. بعضهم فصل بوضوح بين موقفه من خامنئي وبين تقديره لسلوك دولة تحضر في لحظة موت.. لا لتبارك التاريخ كله.. بل لتحترم معنى الدولة ومعنى الجوار ومعنى أن السياسة لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد على الحقد وحده.
وهنا بالضبط تبدو براعة الخطوة السعودية.
فهي لم تكن اندفاعاً عاطفياً.. ولا رسالة سياسية.. بل كانت نوعاً من الدبلوماسية الصامتة التي تقول أكثر مما تقول الخطب. المملكة تعرف أن علاقتها مع إيران محكومة بملفات صعبة.. اليمن.. الخليج.. المليشيات.. النفوذ.. الأمن.. الثقة المفقودة. لكنها تعرف أيضاً أن إدارة الخصومة فن لا يقل أهمية عن إدارة الصداقة.
في لحظة إقليمية قلقة.. تبدو السعودية كمن يريد أن ينقل المنطقة من منطق الثأر إلى منطق الحساب. من السياسة الغاضبة إلى السياسة العاقلة. من الخطاب الذي يحرّض الشارع إلى الموقف الذي يهدئه.
هل أحب الإيرانيون الخطوة؟ شريحة واسعة نعم. هل غيّرت الزيارة كل شيء؟ قطعاً لا. هل صنعت انطباعاً حسناً؟ نعم.. وبقوة أكبر مما يظنه المتعجلون.
لأن الشعوب لا تقرأ السياسة كما يقرأها المحللون دائماً. أحياناً تكفيها صورة واحدة. وفد يأتي من الرياض إلى طهران في لحظة وداع.. بلا ضجيج.. بلا منّة.. بلا استفزاز. هذه الصورة وحدها كفيلة بأن تخفف قليلاً من جبل طويل من سوء الظن.
وفي السياسة.. ليست كل المكاسب اتفاقيات كبرى. أحياناً يكون المكسب أن تجعل خصمك يراك أقل عداء مما كان يظن. وأن تجعل شعباً طالما سمع عنك لغة التخويف يقول فجأة: ربما ليست السعودية كما صوّروها لنا.
ذلك هو المكسب الحقيقي.
لقد تصرفت السعودية هنا كدولة تعرف وزنها. لم تذهب لتعتذر.. ولم تذهب لتصفق.. بل ذهبت لتؤكد أن الثقة لا تبنى بالشعارات.. بل بتراكم الإشارات الصغيرة. وأن الدبلوماسية الراقية لا تحتاج دائماً إلى بيان طويل.. أحياناً يكفي أن تحضر في الوقت المناسب.. وتصمت بالقدر المناسب.. وتترك للناس أن يفهموا الرسالة.. والرسالة وصلت.