في خطوة مفاجئة هزت أوساط العناية بالشعر الفاخرة، تقرر السحب الطوعي لشامبو شهير من الأسواق الأمريكية والكندية، بعدما كشفت الفحوصات المخبرية عن تلوث بعض الدفعات بنوع من البكتيريا القادرة على مقاومة المواد الحافظة،ارتبطت سابقاً بحوادث تلوث في مستحضرات تجميلية أخرى، مما قد يشكل خطراً صحياً على المستهلكين.

وشمل قرار السحب عبوتين من هذا الشامبو؛ الأولى بحجم 250 مل وتباع بسعر 52 دولاراً، والثانية بحجم 1000 مل ويصل سعرها إلى 166 دولاراً، حيث تبين أن الدفعات المتضررة تم إنتاجها في الفترة ما بين 21 و26 فبراير 2026، ووُزعت عبر صالونات التجميل ومتاجر التجزئة في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما دفع الجهات المسؤولة للمطالبة بالتوقف الفوري عن استخدام المنتجات التي تحمل أرقام الدفعات المتأثرة والتواصل لاستبدالها، مع بدء تنسيق واسع لسحبها من المخازن وإعدامها بشكل آمن.

ويأتي هذا القرار الصادم للمنتجات التي تحظى بشعبية طاغية وثقة عمياء بين مشاهير العالم وخبراء التصفيف؛ إذ سبق أن أشادت بها «مارثا ستيوارت» لدورها في تعزيز كثافة الشعر، وأكدت النجمة «فيكتوريا بيكهام» اعتمادها عليها، في حين كانت تستخدمها «ميغان ماركل» خلال تصوير مسلسلها الشهير «Suits»، بالإضافة إلى تصنيفها من قبل مصففة الشعر العالمية «أليسيا كارمودي» كأحد المستحضرات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.