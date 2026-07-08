شهدت ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية جريمة مروعة هزت الرأي العام، حيث وجهت السلطات القضائية تهمة القتل العمد لامرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، بعدما عثرت الشرطة على طفلها (4 سنوات) جثة هامدة داخل منزل العائلة، وسط مؤشرات صادمة تحوم حول شبهة «آكلي لحوم البشر».

وجاء اكتشاف الجريمة بعدما توجهت الأم بنفسها إلى مركز الشرطة لتسليم نفسها طوعاً. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث في منطقة «وايونغ»، لتجد جثمان الصغير يحمل آثار طعنات وإصابات بالغة في ذراعيه. ووفقاً لتقديرات شبكة «ناين نيوز» الإخبارية، فإن الطفل كان قد فارق الحياة قبل أيام من وصول رجال الأمن.

تصريحات صادمة وتحقيقات جارية

وفجرت وسائل إعلام محلية مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفة عن إدلاء الأم باعترافات وتصريحات للمحققين تُشير إلى احتمالية إقدامها على «نهش لحم» طفلها بعد قتله. ومع ذلك، أوضحت الشرطة أنها لم تعثر حتى الآن على أدلة مادية قطعية تؤكد هذه المزاعم، مؤكدة أن الكلمة الفصل ستكون لتقرير الطب الشرعي ونتائج تشريح الجثة.

تصريح رسمي

ووصف المشرف في الشرطة الأسترالية، تشاد جيليس، المشهد الذي واجهه المحققون داخل المنزل بأنه «مأساوي وصادم للغاية»، مشيراً إلى أن القضية تُصنف رسمياً ضمن ملفات العنف الأسري، وأن المتهمة لها سجل سابق لدى الأجهزة الأمنية.