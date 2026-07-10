يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تقديم أداء استثنائي في كأس العالم 2026، إذ تصدر قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف خلال البطولة، مؤكداً دوره الحاسم في تقدم منتخب فرنسا نحو الأدوار الأخيرة.



ووصل مبابي إلى 11 مساهمة تهديفية، بواقع 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 9 مساهمات، ليؤكد مهاجم «الديوك» أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في المونديال حتى الآن.



وتوزعت مساهمات مبابي على ست مباريات، حيث سجل هدفين أمام السنغال، وأضاف هدفين آخرين أمام العراق، قبل أن يصنع هدفين في مواجهة النرويج، ثم أحرز ثنائية جديدة أمام السويد، وسجل هدف الفوز أمام باراغواي في دور الـ16، قبل أن يواصل تألقه أمام المغرب بتسجيل هدف وصناعة آخر.



وبات مبابي يقود الهجوم الفرنسي بأرقام استثنائية، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم، ليعزز حظوظه في المنافسة على جائزة هداف البطولة وأفضل لاعب فيها، بينما يقترب من كتابة فصل جديد في تاريخ المونديال إذا واصل تألقه في الأدوار القادمة.