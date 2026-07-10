واصل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن طموحه في التتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي بفوزه المستحق على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وصمد المنتخب المغربي طوال الشوط الأول بفضل التألق اللافت للحارس ياسين بونو، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة، أبرزها تصديه لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 26، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الفرنسية.



ومع بداية الشوط الثاني، أضاع شمس الدين طالبي فرصة منح التقدم لـ«أسود الأطلس»، قبل أن يرد مبابي بهدف رائع في الدقيقة 60 بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بونو، واضعًا فرنسا في المقدمة.



ولم يكتفِ نجم «الديوك» بالتسجيل، بل عاد بعد ست دقائق ليصنع الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي، الذي أنهى الهجمة بتسديدة قوية عززت الأفضلية الفرنسية.



ورغم محاولات المغرب عبر عز الدين أوناحي ونائل العيناوي وأشرف حكيمي لتقليص الفارق، إلا أن الدفاع الفرنسي وحارسه حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.



وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الفرنسي مشواره نحو اللقب، منتظرًا الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي، بينما ودع المنتخب المغربي البطولة مرفوع الرأس بعد مشوار مميز أكد خلاله تطور الكرة المغربية على الساحة العالمية.