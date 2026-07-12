ماركوس ليوناردو على رادار أياكس الهولندي

دخل نادي أياكس أمستردام الهولندي في مفاوضات مع مهاجم نادي الهلال ماركوس ليوناردو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى جانب المغربي عزالدين أوناحي، الذي يُعد هدفاً مثالياً لخط الوسط، بدأ أياكس أيضاً محادثات لضم ماركوس ليوناردو».



مناقشات أولية

وأضاف الصحفي الموثوق: «تجري حالياً مناقشات أولية مع اللاعب، في ظل استعداده لمغادرة الهلال هذا الصيف».

أرقام ليوناردو

وخاض المهاجم البرازيلي 39 مباراة بقميص «الزعيم» في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد ليوناردو مع الهلال حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».