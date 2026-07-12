عادت واحدة من أكثر صيحات الأزياء إثارة للجدل إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعدما ظهرت النجمة دوا ليبا بإطلالة اعتمدت فيها تنسيق التنورة فوق البنطال خلال ظهورها في نيويورك، لتعيد إحياء موضة ارتبطت ببداية الألفية، لكنها تعود اليوم بروح أكثر عصرية وأناقة.

وجاءت الإطلالة بتصميم أسود بسيط جمع بين بنطال واسع وتنورة قصيرة منسقة فوقه، مع قميص دون أكمام وإكسسوارات بارزة، في تنسيق وصفه خبراء الموضة بأنه أكثر سهولة وقابلية للتطبيق مقارنة بالإصدارات السابقة من هذه الصيحة.

ورغم أن صيحة «التنورة فوق البنطال» أثارت انقسامًا بين محبي الموضة خلال السنوات الماضية، فإن ظهور دوا ليبا بها أعاد النقاش حول إمكانية عودتها بقوة في موسم خريف وشتاء 2026، خصوصاً بعد أن بدأت تظهر على منصات عروض الأزياء وفي إطلالات عدد من النجمات.

ويرى مراقبو الموضة أن عودة هذه الصيحة تعكس استمرار تأثير أزياء الألفية الجديدة (Y2K)، التي ما زالت تفرض حضورها في المواسم الأخيرة، مع إعادة تقديمها بقصات أكثر بساطة وعملية تناسب أسلوب الحياة المعاصر.