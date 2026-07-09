أثارت باقة الزهور التي حملتها النجمة العالمية تايلور سويفت في حفل زفافها إلى لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت للمرة الأولى في صورة نشرتها آشلي سميث، التي التقطت الباقة خلال فقرة رميها في الحفل.

ورغم أن الزفاف وُصف بأنه من أكثر حفلات العام فخامة، فوجئ كثيرون بتصميم الباقة، إذ بدت بسيطة وعفوية بأزهار برية وألوان هادئة، وهو ما دفع عدداً من المتابعين إلى وصفها بأنها «باهتة» أو «ذابلة»، بينما شبّهها آخرون بباقة جُمعت من الحديقة، معتبرين أنها لا تتناسب مع حفل زفاف بهذه الضخامة.

في المقابل، دافع مختصون في تنسيق الزهور عن الاختيار، موضحين أن الباقة جاءت متماشية مع الطابع الريفي الرومانسي وموضوع الحفل المستوحى من الحدائق والطبيعة، حيث اعتمدت على مظهر طبيعي وغير متكلف بدلاً من التصاميم التقليدية الفاخرة.

وبين الانتقادات والإشادات، نجحت باقة الزفاف في أن تصبح حديث الجمهور، لتؤكد مرة أخرى أن أدق تفاصيل إطلالات تايلور سويفت قادرة على إثارة نقاش واسع، حتى عندما يتعلق الأمر بباقة من الزهور