استحوذت إيشا أمباني على اهتمام عشاق الموضة خلال حضورها أحد عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية، لكن هذه المرة لم يكن التركيز على فستانها أو مجوهراتها، بل على حقيبة يد استثنائية تُعد من بين الأغلى والأندر في العالم (Page Six⁠).

وتُقدّر قيمة الحقيبة بأكثر من مليوني دولار، وهي نسخة فريدة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصعة بأكثر من 3,000 ماسة بإجمالي يتجاوز 111 قيراطاً، ما يجعلها أقرب إلى قطعة مجوهرات فاخرة منها إلى حقيبة يد تقليدية. وقد صُممت بتفاصيل دقيقة وحرفية عالية جعلتها من أكثر الحقائب ندرة على مستوى العالم (Page Six⁠).

وتحمل الحقيبة أيضاً قيمة عائلية، إذ سبق أن ظهرت بها والدتها نيتا أمباني في مناسبات سابقة، قبل أن تعود إلى الواجهة مع إيشا، لتؤكد استمرار شغف العائلة باقتناء القطع النادرة والاستثنائية.

ورغم تنسيق إيشا لإطلالتها مع مجوهرات ألماس فاخرة، فإن الحقيبة كانت بلا شك العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، لتثبت أن بعض الإكسسوارات تتجاوز كونها مكملاً للأزياء، وتتحوّل إلى أعمال فنية واستثمارات نادرة في عالم الرفاهية.