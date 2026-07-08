رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما لقيه من كريم العناية والاهتمام طوال فترة رحلته العلاجية.

جاء ذلك خلال لقائه رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومواطنين، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، و ثمّن مشاعر أهالي المنطقة الصادقة والنبيلة، مؤكدًا أن ما لمسه من محبة واهتمام ليس بمستغرب عليهم.

وسأل الأمير فهد بن سلطان الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وعزه في ظل القيادة الحكيمة.