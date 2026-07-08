أكدت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» أن لون الرغبة يعكس احتمالية القبول الحالية في مرحلة الفرص المتاحة (المفاضلة اللحظية) لحجز مقاعد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني. وبينت «قبول» أن المفاضلة تبقى مستمرة وتتغيّر وفق المنافسة على المقاعد والدرجات الموزونة، وأن اللون الذي يظهر عند الرغبات لا يعني النتيجة النهائية.



وأوضحت أن الدرجة الموزونة (الحد الأدنى) هي أدنى درجة يتطلبها التخصص للقبول وعند ارتفاع الدرجة الموزونة للطلبة المتقدمين على نفس التخصص فإنها قد تؤثر في فرص القبول في مرحلة المفاضلة اللحظية.



وأوضحت المنصة أنها ستعرض خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري حتى يوم الثاني من شهر أغسطس القادم فرص القبول المتبقية، وهي مقاعد دراسية لم يتم القبول عليها في مرحلة إعلان النتائج النهائية ولها نفس شروط ومعايير القبول المحددة مسبقاً من الجهة التعليمية.