ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع مع إيران «انتهت»، مما جدد المخاوف من انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار، أو 6.24%، لتصل إلى 78.79 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.53 دولار، أو 6.43%، ليصل إلى 74.97 دولار للبرميل. وتُعدّ هذه الأسعار أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو الماضي.



إلغاء ترخيص



وكان كلا الخامين قد ارتفعا بنحو 3% أمس، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يُجيز بيع النفط الخام الإيراني، في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، اليوم: «إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران الرامية لإنهاء الصراع انتهت». وأشار إلى أنه لا يرغب في التعامل مع طهران.



وأضاف ترمب عندما سئل عما إذا كانت المذكرة قد انهارت: «إنه سؤال مثير جداً للاهتمام. بالنسبة لي، أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم».



ظلال شك



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران وألغت إعفاء يسمح لطهران ببيع النفط وذلك رداً على هجمات استهدفت ثلاث ناقلات.



وتمثل هذه أحدث ضربة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.



من جهته، قال كبير محللي السلع في بنك SEB بيارن شيلدروب: «لقد ألقت التطورات الأخيرة بظلال من الشك على مستقبل عملية التفاوض التي استمرت 60 يوماً».



وأضاف: «في رأيي، سعر أقرب إلى 80 دولاراً للبرميل أكثر توافقاً مع أساسيات السوق الحالية من 70 دولاراً».