كشفت تحديثات دليل المستثمر، الصادر عن وزارة الاستثمار (اطلعت «عكاظ» عليه)، تخفيف مستندات الخدمة على الشركات الاستثمارية الراغبة في التملك (خارج النطاق الجغرافي)، إذ سيكتفى بتقديم (التسجيل العيني للعقار) فقط، فيما كان يطلب سابقاً (صورة من رخصة البلدية بالبناء أو خطاب موافقة من البلدية، أو ما يوضح نوع استخدام الأرض المراد تملكها صادر عن جهة رسمية، إضافة إلى صورة الصك المراد تملكه).

وتخص هذه الخدمة المنشآت الاستثمارية المسجلة لدى وزارة الاستثمار الراغبة في الحصول على قرار موافقة تملك العقار اللازم لها لممارسة أنشطتها الاقتصادية المسجلة خارج النطاق الجغرافي لغرض «إسكان العاملين، ممارسة الأنشطة»، إذ تستغرق هذه الخدمة 5 أيام عمل فقط، وأن توافق الغرض من التملك مع النشاط الاقتصادي المسجل للمنشأة.

وفي ما يخص تسجيل المنشآت للاستثمار في السعودية وفقاً لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، أضاف الدليل متطلب (صورة السجل التجاري للشريك الأجنبي مصادقة من السفارة السعودية، مع إرفاق نسخة من سجل الشركة الأم مالكة السجل التجاري للشركة المتقدمة في حال اختلاف جنسية الشركة الأم عن الشركة المتقدمة).

وأبقت الوزارة بقية الطلبات السابقة دون تغيير، وتشمل (صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية إذا كان أحد الشركاء فرداً خليجياً «بياناته غير مسجلة في نظام أبشر»، والقوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية مصادقاً عليها من السفارة السعودية)، مع إعفاء حاملي الإقامة المميزة من المتطلبات.