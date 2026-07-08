عضة تمساح تبتر يد طفل في رحلة صيد بفلوريدا

في حادثة صادمة داخل أحد مخيمات الصيد بولاية فلوريدا، تعرّض طفل يبلغ من العمر 11 عامًا لهجوم مباغت من تمساح أثناء رحلة صيد برفقة والده، ما أدى إلى فقدانه يده اليمنى رغم محاولات طبية مكثفة لإنقاذها.

ووفقًا للجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية (FWC)، وقع الحادث في مخيم نيلسون للصيد قرب مدينة أوماتيلا في مقاطعة ماريون، بعد بلاغ يفيد بتعرض طفل لعضة تمساح أثناء صيده من ضفة المياه. وتم نقل الطفل، الذي عرّفته أسرته باسم برودي تيري، إلى المستشفى حيث خضع لعدة عمليات جراحية انتهت ببتر يده من منطقة الرسغ.

وتشير التقارير المحلية إلى أن برودي كان يعيد سمكة اصطادها إلى الماء عندما باغته التمساح. وروى قريب للعائلة، أندرو راينز، أن والد الطفل قفز إلى الماء محاولًا تخليصه من قبضة الحيوان، وتمكن بالفعل من إبعاده، إلا أن الإصابة كانت بالغة.

وأوضحت لجنة FWC أن أحد ضباطها تمكن من تحرير التمساح الذي بلغ طوله نحو 8 أقدام و7 بوصات، مؤكدة أن الحادث يعيد التذكير بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم الاقتراب من التماسيح أو إطعامها، والسباحة فقط في الأماكن المخصصة وخلال ساعات النهار. كما شددت على أن الإصابات الخطيرة الناتجة عن هجمات التماسيح تبقى نادرة رغم انتشارها في بعض مناطق فلوريدا.

ويواصل الطفل برودي مرحلة التعافي في منزله بعد مغادرته المستشفى، وسط دعم واسع من أسرته والمجتمع المحلي.