شهدت منصات التواصل الاجتماعي في العراق موجة عارمة من الجدل والفكاهة، بعد واقعة قضائية وأمنية وُصفت بأنها «الأغرب من نوعها»، إذ نفذت قوات شرطة الغابات والبيئة في إقليم كردستان أمر إلقاء قبض رسمي صادر عن قاضي التحقيق بحق «قنفذ بري»!

البيان الرسمي الصادر عن الجهات الأمنية، الذي صيغ بلغة قانونية صارمة وجادة للغاية، تحول سريعاً إلى مادة خصبة لتهكم رواد العالم الرقمي وسخريتهم.

كواليس «المداهمة».. كيف اعتقل المتهم الشوكي؟

بدأت فصول القصة الغريبة في قضاء «كلار» التابع لإدارة كرميان في إقليم كردستان العراق، وتلخصت الأحداث في النقاط التالية:

بلاغ من مواطن: تلقت شرطة الغابات بلاغاً عاجلاً من أحد المواطنين يفيد برصد «حيوان بري خطير يتجول بحرية» في المنطقة.

المذكرة القضائية: لم يتعامل الأمن مع البلاغ بشكل عابر، بل رُفع الأمر إلى قاضي تحقيق قضاء كلار، الذي أصدر أمراً قضائياً رسمياً بـ«ضبط» الحيوان.

القبض والاحتجاز: تحركت قوة من شرطة الغابات والبيئة فوراً إلى الموقع، ونفذت أمر القاضي بنجاح، وتمت السيطرة على القنفذ (المعروف محلياً باسم الدعلج) ونقله إلى مقر الشرطة تحت التحفظ.

وأكدت شعبة الإعلام في شرطة الغابات أن القنفذ يخضع حالياً لـ«الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة»، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لتعليمات حماية الحياة البرية.

«هل سيخرج بكفالة؟».. الإنترنت يشتعل بالضحك

كانت صرامة المفردات المستخدمة في البيان الرسمي (مثل: أمر قضائي، إجراءات قانونية، اتخاذ القرار المناسب بحقه) هي ما أشعل فتيل السخرية على منصات التواصل. وتداول المستخدمون الخبر مع تعليقات كوميدية، إذ تساءل بعضهم: «هل سيتم الإفراج عنه بكفالة مادية أم سيقضي العقوبة خلف القضبان؟»، بينما علق آخر بالقول: «أتمنى أن يتطوع محامٍ للدفاع عنه، فالقضية شائكة جداً!».

ورغم الطابع الهزلي الذي غلف الحادثة إلّا أن كواليسها تصب في مصلحة البيئة، فالإجراءات المتبعة تهدف في الأصل إلى حماية هذا النوع من الحيوانات البرية من الصيد الجائر أو القتل على يد السكان، وضمان نقله بشكل رسمي وآمن وموثق قانونياً لإعادة إطلاقه في المحميات الطبيعية البعيدة عن التجمعات السكانية. ومع ذلك، فإن الصياغة الجنائية للبيان كانت هي البطل الحقيقي في تحويل القنفذ إلى «تريند» الساعة.