في حادثة تعكس عمق الصراع بين الإنسان والحياة البرية، عاش مواطن نيبالي يُدعى شانيتشارا بوت مأساة جديدة بعدما فقد زوجة ابنه وحفيده البالغ من العمر أربع سنوات؛ إثر هجوم نفّذه فيل بري شديد الخطورة، وهو الحيوان نفسه الذي تسبب قبل 12 عامًا في مقتل والديه رغم انتقال العائلة إلى منطقة أخرى هربًا من تهديداته.

وتعود القصة إلى عام 2012 حين هاجم الفيل المعروف باسم (دوربي) والديّ بوت في منطقة مادي؛ ما دفعه لاحقًا إلى بيع ممتلكاته والانتقال مع أسرته إلى منطقة جاغاتبور عبر نهر رابتي، اعتقادًا منه أن المسافة والمجاري المائية ستوفر حاجزًا طبيعيًا يحميهم. إلا أن الفيل نفسه تمكن من الوصول إلى منزلهم الجديد، ليُنهي حياة فردين آخرين من العائلة في حادثة صادمة وغير مألوفة.

ويُعد (دوربي) أحد أخطر الفيلة في نيبال، إذ تشير سجلات محمية شيتوان الوطنية إلى أنه تسبب في مقتل 25 شخصًا على الأقل خلال 23 عامًا داخل حدود المحمية وخارجها. وتستخدم السلطات طوقًا لتتبعه عبر الأقمار الصناعية بسبب عدوانيته المرتفعة، فيما أكد مسؤولون أن الحادث الأخير رفع حصيلة ضحاياه المؤكدة إلى 25 قتيلًا.

ويربط خبراء الحياة البرية السلوك العنيف للفيل بطبيعة الصراع داخل قطعان الفيلة؛ إذ تتعرض الذكور الشابة للطرد من قبل الذكور المهيمنة، ما يدفعها إلى العيش منفردة والاقتراب من التجمعات البشرية بحثًا عن الغذاء، وهو ما يزيد احتمالات وقوع هجمات.

ورغم أن هجمات الفيلة ليست نادرة في الهند ونيبال، فإن ملاحقة فيل واحد لعائلة واحدة في موقعين مختلفين تبقى حالة استثنائية تُبرز تعقيدات التعايش بين الإنسان والحياة البرية في المناطق المتداخلة بيئيًا.