أكّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله شرف الغامدي أن السعودية، وبتوجيهات من ولي العهد تقود جهودًا دولية متقدمة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات بما يخدم البشرية ويسهم في سدّ الفجوة الرقمية بين دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، ونائب رئيس البنك الدولي للتقنية والذكاء الاصطناعي سانغبو كيم، والوزير الاتحادي للتحول الرقمي في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور كارستن فيلبرغر، وذلك على هامش أعمال الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في سويسرا.

وبحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، واستعراض الآليات الكفيلة برسم أطر واضحة لحوكمة التقنيات الناشئة، وضمان تبنيها بشكل أخلاقي ومسؤول يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحدّ من المخاطر المستقبلية على المجتمعات وسوق العمل العالمي.

واستعرض الغامدي، خلال اللقاءات مبادرات المملكة في دعم الحوكمة والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) برعاية منظمة اليونسكو في الرياض، ليكون منصة عالمية لتطوير الأبحاث والسياسات الأخلاقية للتقنيات المتقدمة. وأوضح أن المملكة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ممكنًا إستراتيجيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركًا للإنتاجية والابتكار، وتدعم الجهات في تبني هذه التقنيات عبر توجيهات واضحة وأدوات لإدارة المخاطر وتقييمات للنضج وآليات للمساءلة تعزز الثقة وتتيح المجال لتوسع الابتكار.

وفي ختام اللقاءات، دعا الغامدي القيادات الدولية إلى حضور المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه «سدايا» بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومركز ICAIRE الدولي في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، ضمن فعاليات عام الذكاء الاصطناعي الذي تحتفي به المملكة هذا العام.