أزياء مستوحاة من عالم الأوديسة في لندن.. نجمات هوليود يخطفن الأنظار

تحول السجاد الأحمر للعرض العالمي الأول لفيلم The Odyssey في لندن إلى منصة للأزياء الراقية، حيث استوحت العديد من النجمات إطلالاتهن من أجواء الأساطير اليونانية التي تدور حولها أحداث الفيلم، مع تصاميم جمعت بين الدراما والفخامة واللمسات العصرية.

وظهرت Zendaya بإطلالة استثنائية من Schiaparelli Haute Couture، بصديرية نحتية بتأثير يشبه الرخام وتنورة معدنية متألقة، في تصميم يعكس شخصية تجسدها في الفيلم. وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية وتسريحة شعر مستوحاة من الطابع الإغريقي، لتقدم واحدة من أبرز إطلالات العام على السجادة الحمراء.

واختارت Anne Hathaway فستانًا أزرق سماويًا انسيابيًا بطابع رومانسي ناعم، محافظًا على أسلوبها الكلاسيكي الأنيق، ليشكل توازنًا مع الطابع المسرحي الذي طغى على بعض الإطلالات الأخرى.

وقدمت Lupita Nyong’o إطلالة راقية باللون الأبيض مع مجوهرات فاخرة، عكست أسلوبها المعروف بالبساطة الراقية، بينما اختارت Charlize Theron تصميمًا من Givenchy تميز بخطوطه الأنيقة وحضوره اللافت، مع مجوهرات أضافت لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

وعكست معظم الإطلالات توجهاً واضحاً نحو ما يعرف بـ"الأزياء المستوحاة من الشخصية" (Method Dressing)، حيث انسجمت اختيارات النجوم مع عالم الفيلم الذي يستلهم ملحمة الأوديسة الإغريقية؛ وهو اتجاه يواصل حضوره بقوة في أبرز العروض السينمائية العالمية.