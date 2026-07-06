تشهد موضة الإكسسوارات هذا الموسم عودة لافتة للأحزمة المعدنية، بعد أن برزت بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الصيحات التي تضيف لمسة مميزة إلى الإطلالات اليومية والمسائية.

وقدمت دور أزياء عدة تصاميم متنوعة للأحزمة المعدنية، من السلاسل الذهبية والفضية الناعمة إلى القطع المزينة بالتعليقات والأحجار، إذ استخدمت كعنصر جمالي يحدد الخصر ويمنح الإطلالة طابعاً أكثر عصرية دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها.

كما لاقت الصيحة رواجاً بين عدد من المشاهير، الذين نسقوا الأحزمة المعدنية بطرق مختلفة، سواء فوق الفساتين الانسيابية أو مع الجينز والقطع الكلاسيكية، في إشارة إلى مرونة هذا الإكسسوار وقدرته على التكيف مع مختلف الأساليب.

ويرى خبراء الموضة أن سر عودة الأحزمة المعدنية يكمن في قدرتها على تجديد الإطلالة بلمسة بسيطة، إذ تمنح الملابس الأساسية مظهراً أكثر فخامة، كما تعكس عودة التأثيرات المستوحاة من أزياء أواخر التسعينيات وبداية الألفية، والتي تواصل حضورها في اتجاهات الموضة الحالية.