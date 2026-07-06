لفتت النجمة آن هاثاواي الأنظار خلال الجولة الترويجية لفيلم The Odyssey في لندن، بعدما ظهرت بإطلالة أنثوية ناعمة جمعت بين البساطة والفخامة، لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات تداولاً في عالم الموضة خلال الساعات الماضية.

واختارت هاثاواي فستاناً أبيض، تميز بالكشاكش الانسيابية، وقصة الـHalter Neck، مع أكمام شفافة ولمسات مستوحاة من الطراز الإغريقي، في انسجام مع أجواء الفيلم الذي تروج له. وأكملت الإطلالة بحذاء طويل من الجلد السويدي البني وإكسسوارات ذهبية ناعمة، بينما اعتمدت مكياجاً هادئاً وتسريحة شعر مموجة عززت الطابع الرومانسي للإطلالة.