رغم أن فستان زفاف تايلور سويفت ظل بعيداً عن عدسات الكاميرات، فإن إطلالات الضيفات تحولت إلى حديث عشاق الموضة، بعدما اجتمع عدد كبير من نجمات هوليوود في حفل الزفاف الذي أقيم وسط أجواء فخمة في نيويورك. وبين التصاميم اللامعة والألوان الناعمة والقصات الكلاسيكية، قدمت كل نجمة بصمتها الخاصة.

اختارت جينيفر لوبيز إطلالة راقية تعكس أسلوبها المعروف، بفستان سهرة أنيق جاء بقصة انسيابية مع لمسات براقة، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة وتسريحة شعر ناعمة منحتها حضوراً لافتاً دون مبالغة.

لفتت جيجي حديد الأنظار بفستان وردي بقصة حورية البحر، جمع بين الأنوثة والفخامة، مع مكياج ناعم وتسريحة بسيطة أبرزت أناقة الإطلالة، لتكون من أكثر النجمات تداولاً على مواقع التواصل.

حافظت سابرينا كاربنتر على أسلوبها الشبابي الأنيق، باختيار فستان سهرة بلمسات رومانسية، نسقته مع إكسسوارات بسيطة أبرزت جمال التصميم، لتقدم واحدة من أكثر الإطلالات نعومة في الحفل.

أما سيلينا غوميز فاختارت فستاناً ذهبياً مرصعاً بالترتر، جمع بين البريق والرقي، مع مجوهرات ماسية ومكياج كلاسيكي عزز من فخامة الإطلالة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة على السجادة الحمراء.

وبين الألوان الهادئة، والأقمشة الفاخرة، والقصات الكلاسيكية، عكست إطلالات النجمات في زفاف تايلور سويفت عودة واضحة إلى الأناقة الراقية، بعيداً عن المبالغة، لتثبت أن حفلات الزفاف الكبرى أصبحت منصة جديدة لاستعراض أبرز اتجاهات الموضة لهذا الموسم.