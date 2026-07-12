«موهبة» تقود المنتخبات السعودية للعالمية في الرياضيات والأحياء

غادر منتخبا المملكة للرياضيات والأحياء أرض الوطن متوجهيَن إلى محفلين علميين عالميين؛ ليواصلا حضور السعودية المتصاعد في الأولمبيادات الدولية، ضمن جهود مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم، في اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين.

توجّه المنتخب السعودي للرياضيات إلى مدينة شنغهاي الصينية للمشاركة في النسخة الـ67 من أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 21 يوليو 2026، بمشاركة طلاب من أكثر من 100 دولة. ويمثل المملكة في هذه النسخة ستة طلبة جرى إعدادهم عبر برنامج تدريبي مكثف بدأ من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني (نسمو)، مرورًا بملتقيات ومعسكرات متخصصة، وصولًا إلى تدريب مكثف استمر شهرين بإشراف خبراء محليين ودوليين، تخللته اختبارات ترشيح دقيقة لاختيار الأكثر جاهزية.

ويتنافس الطلاب في اختبارين على مدى يومين، يتضمن كلٌّ منهما ثلاث مسائل رياضية متقدمة في مجالات الهندسة والجبر والتركيبات ونظرية الأعداد، وتتطلب قدرات عالية في التحليل والإبداع.

في سياق متصل، يستعد المنتخب السعودي للأحياء للمشاركة في أولمبياد الأحياء الدولي (IBO 2026)، الذي تستضيفه مدينة فيلنيوس في ليتوانيا خلال الفترة من 12 إلى 19 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 طالب يمثلون 78 دولة. ويضم المنتخب أربعة طلبة من المرحلة الثانوية، خضعوا لمسار تدريبي نظري وعملي داخل المملكة وخارجها، بإشراف نخبة من الخبراء، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

ويُعد الأولمبياد أبرز مسابقة عالمية في علوم الحياة، إذ يقيس المعرفة البيولوجية المتقدمة والمهارات المختبرية، ويعزز التعاون العلمي بين الدول، ويسلط الضوء على دور علم الأحياء في مواجهة تحديات الصحة والزراعة والبيئة.

وتعكس مشاركات المملكة في هذين المحفلين العالميين الاستثمار الوطني في العقول الشابة، ودعم مسيرة العلوم والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء جيل من الكفاءات القادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز حضور المملكة في مجالات المعرفة والبحث العلمي.