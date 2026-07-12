استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بمحافظة جدة، أمين محافظة جدة المُعيّن حديثاً، إحسان بن عباس بافقيه، بمناسبة صدور الثقة الملكية بتعيينه أمينًا للمحافظة.

وقدّم نائب أمير المنطقة التهنئة لأمين جدة، سائلاً الله العلي القدير له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً على أهمية العمل بمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويلبّي طموحات واحتياجات أهالي وزوار محافظة جدة.

وجرى خلال الاستقبال مراجعة شاملة لخطط الأمانة التشغيلية ومبادراتها التنموية المستقبلية، حيث شدد الأمير سعود بن مشعل على أهمية الارتقاء بالخدمات البلدية، وتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، عبّر أمين محافظة جدة إحسان بافقيه عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، وثمّن دعم وتوجيهات سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً حرص الأمانة بكافة قطاعاتها على تحقيق النقلة التنموية المنشودة للمحافظة.