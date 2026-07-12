حذّرت هيئة بحرية بريطانية من أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند درجة «شديد»، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة.



وأشارت في منشور على أكس، اليوم (الأحد)، إلى استمرار إتاحة المسار الجنوبي لعبور السفن في مضيق هرمز، رغم إعلان إيران في 12 يوليو إغلاق المضيق، وأفادت بأن المسار جرى توسيعه لاستيعاب حركة الملاحة في الاتجاهين.



وذكرت الهيئة أن السفن قد تتلقى نداءات عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي من القوات البحرية، كما حثت البحارة على الانتباه إلى منطقة خطر الألغام الواقعة ضمن نظام فصل حركة الملاحة التقليدي.



فيما أكدت الهيئة البريطانية أن التنسيق مع مجموعة الإرشاد والتنسيق البحري التابعة للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية يُوصى به بشدة، لكنه ليس إلزامياً، موضحةً أن السفن يمكنها استخدام المسار الجنوبي دون الحاجة إلى تنسيق مسبق. وشددت على أنه لا توجد أي جهة تفرض رسوماً أو تمتلك سلطة تنظيمية للتحكم في المرور عبر أي من مسارات العبور في مضيق هرمز.



من جانبها، نددت الخارجية الهندية بالهجوم على السفينة التجارية جالاكسي قبالة سواحل سلطنة عمان، وقالت إنه من بين 11 هندياً كانوا على متن السفينة تم إنقاذ 10 ولا يزال واحد في عداد المفقودين. وكررت الدعوة إلى خفض تصعيد التوتر فوراً، مشيرة إلى أن سفارتها في سلطنة عمان تراقب الوضع عن كثب.



في غضون ذلك، أصدرت وزارة المواصلات في قطر إشعاراً لملاك ومستخدمي الوسائط البحرية بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة للتوقف مؤقتاً عن الإبحار.



وقالت في بيان: «حرصاً على السلامة العامة، تهيب وزارة المواصلات بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر».